Squillano i cellulari di tutti foggiani, le reazioni sull'alert delle 12: "Speriamo non ci sia mai un'emergenza"

Alle 12 in punto i dispositivi mobili dei cittadini pugliesi hanno cominciato a squillare. Le reazioni dei foggiani e i commenti sull'utilità del servizio

Anche chi sapeva che alle 12 del 14 settembre avrebbe ricevuto un messaggio di allerta sul proprio dispositivo telefonico, si è un tantino spaventato per il suono dell'It-alert che da qui in avanti avviserà i foggiani ma anche i pugliesi delle emergenze in corso, quelle più importanti. Sempre che l'utente decida di procedere alla registrazione e compilazione del questionario sul sito dedicato.

"Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza"

I foggiani, quasi tutti, erano preparati all'appuntamento. Tuttavia c'è chi ha avvertito un po' d'ansia. Sono tutti d'accordo sul fatto che si tratti di un sistema utile, mentre c'è anche chi ritiene che non sia casuale l'avvertimento: "Vuol dire che sanno che dovrà succedere qualcosa".