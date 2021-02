"Era un uomo buono, un medico pronto ad aiutare il prossimo, una persona davvero speciale"

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore Raffaele Piemontese hanno partecipato oggi pomeriggio a San Nicandro Garganico alla messa in suffragio per il sindaco Costantino Ciavarella. La messa di trigesimo è stata celebrata dall’arcivescovo di San Severo mons. Giovanni Cecchinato. In chiesa c’erano anche e i sindaci di tutta la Provincia di Foggia, con indosso la fascia tricolore.

“Oggi la comunità si è ritrovata nel ricordo di Costantino Ciavarella, sindaco di San Nicandro Garganico - dichiara il presidente Emiliano - Un uomo buono, che ha vissuto al servizio degli altri, un medico, sempre pronto ad aiutare il prossimo. Il covid lo ha portato via ai suoi affetti e ai suoi concittadini. Noi siamo qui per ricordarlo, per unirci alla sua famiglia e alla comunità, per onorare la memoria di una persona davvero speciale”.