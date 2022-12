Giannatempo punta dritto al cuore dei foggiani: "Raccogliamo 50mila euro per Telethon"

Per il decimo anno Mercati di Città La Prima supporterà la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Si potranno effettuare donazioni di qualunque importo per ogni spesa presso uno dei punti vendita. In alternativa, si potrà acquistare i 'Cuori di cioccolato' con una donazione di 12 euro