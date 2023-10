Mensa scolastica, il Comune avverte la ditta appaltatrice: "Il servizio dovrà partire lunedì 23 ottobre"

Il servizio mensa scolastica sarà attivato a partire da lunedì 23 ottobre. A comunicarlo, attraverso una nota, è il Comune di Foggia, in riferimento al servizio destinato alle scuole dell'Infanzia e primarie statali e comunali che nella giornata di ieri non hanno potuto usufruire del servizio in appalto alla ditta Ladisa.

La mancata partenza del servizio, comunicata alle famiglie dei bambini soltanto ieri mattina, ha generato caos e indignazione. Sul caso è intervenuto l'Ente, al quale la ditta appaltatrice della gestione del servizio ha formalmente comunicato che sarà in grado di attivarlo a partire da lunedì prossimo. Alla richiesta di chiarimento formulata da alcuni genitori, la Ladisa avrebbe spiegato il disservizio con una comunicazione tardiva da parte dell'Ente, avvenuta nella giornata di sabato 14 ottobre.

Il Comune fa anche chiarezza circa le responsabilità sul disguido verificatosi nella giornata di ieri: "Il capitolato d'appalto per l'aggiudicazione prevede prevede espressamente la partenza del servizio mensa alla data del 15 ottobre, salvo diversa comunicazione da parte dell’Amministrazione per esigenze di organizzazione. Per questa ragione l’ufficio istruzione il 14 ottobre si è limitato a comunicare alla ditta aggiudicataria soltanto l’esigenza di differire la partenza del servizio per le scuole comunali, confermando invece l'inizio del servizio per le scuole statali".

Dunque, la comunicazione riguardava soltanto un differimento della partenza del servizio solo per alcune scuole, il che implica che la ditta avrebbe dovuto comunque essere pronta per garantire il pranzo agli alunni delle scuole statali. Sul caso, l'Ente pretende assicurazioni alla ditta: "Pur confidando nella buona volontà e nota professionalità della ditta, il Comune punta a pretendere rimedio ai disagi provocati, riservandosi la possibilità di valutare tutte le opportune clausole di tutela previste nel contratto".