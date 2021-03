Medico pugliese 'immunizzato' ma di nuovo positivo. "Può succedere". Abbaticchio: "Medici di famiglia non tutelati"

"Come sapete nei mesi scorsi sono stato vaccinato con due dosi Pfizer ma qualche giorno fa sono risultato positivo. Può succedere, sappiate che può succedere. Così Ludovico Abbaticchio, medico e garante per la Puglia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che però sottolinea: "Ho un’arma in più nel mio corpo, per fortuna, sono convinto che gli anticorpi mi difenderanno, forse già lo stanno facendo, perché sto bene, posso essere attualmente un portatore sano. A giorni ripeterò il tampone e sono fiducioso in una rapida negatività"

Abbaticchio prosegue: "Lo Stato, purtroppo, a noi medici di famiglia, in piena pandemia, non ci tutela come dovrebbe, è la verità, ma noi facciamo il nostro dovere ogni giorno, senza arretrare e senza tirarci indietro. Devo e voglio riprendere la mia attività al più presto, per aiutare i miei pazienti e riabbracciare i miei nipoti, ma in salute e in sicurezza"