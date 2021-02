I medici di base per la campagna vaccinale degli ultra 80enni, l'appello di Landella alla Asl: "Così abbattiamo i tempi d'attesa"

"A nome dei tanti miei concittadini che stanno tempestando di richieste di informazioni gli Uffici Comunali, rivolgo un accorato appello alla sensibilità gestionale di questa emergenza della Direzione Generale ASL Foggia: i Medici di Medicina Generale vengano coinvolti senza ritardo per effettuare, completare e definire tutte le vaccinazioni sufficienti e necessarie", la proposta arriva dal sindaco di Foggia Franco Landella, in merito alla campagna vaccinale estesa agli ultra 80enni.

"La piattaforma on line dedicata è andata completamente in tilt e migliaia di cittadini, ancora oggi, non sanno dove rivolgersi non solo per avere il vaccino, ma anche per reperire le opportune informazioni. Il sito web della Sanità Pugliese già nella prima mattinata di oggi non garantisce alcuna disponibilità per i vaccini: inaccettabile. Tali roventi criticità non possono che sollecitare la mia attenzione di massima Autorità Sanitaria locale, in forte apprensione per la prosecuzione della campagna vaccinale alle fasce più fragili della popolazione. Contestualmente, anche il numero verde 800 466 222 messo a disposizione dalla Regione Puglia per le prenotazioni telefoniche è inaccessibile: alcun contatto con alcun operatore".

"I Medici di Medicina Generale - aggiunge il sindaco - rappresentano il primo filtro qualificato e organico e la frontiera dell’Assistenza Sanitaria, Territoriale e Prevenzionale: il primo ponte con il cittadino; il primo punto di ascolto. Inoltre, hanno conoscenza dei quadri clinici dell’utenza e potrebbero mettere a disposizione dell’Assistenza Territoriale e dell’Azienda Sanitaria le proprie competenze ed esperienze, al fine di effettuare la campagna vaccinale alle persone più sensibili e fragili all’infezione da Covid19. Questa misura sarebbe primariamente a beneficio dell’apparato amministrativo sanitario e per il personale del comparto sanitario regionale, sempre più soggetto all’ineluttabile e dilagante fenomeno del burnout".

Tra i vantaggi evidenziati dal primo cittadino ci sarebbe anche l'abbattimento dei tempi di attesa: "In questa fase delicata è fortemente auspicabile la collaborazione verticale e orizzontale tra Istituzioni: al termine dell'emergenza sanitaria mi auguro di poter partecipare a una seria riflessione analitica sulla gestione sanitaria e dell’emergenza sanitaria in questo territorio. In più di una occasione, infatti, abbiamo registrato e subito assenza di programmazione e di iniziative attuali, concrete, dirette”.