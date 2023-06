Fra' Maurizio Placentino è il nuovo consigliere generale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini

Frate Maurizio Placentino di San Giovanni Rotondo è il nuovo consigliere generale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. È il terzo frate della provincia a svolgere questo ministero nell’intera storia dell’Ordine, dopo fr. Stefano Giagnorio da San Nicandro Garganico (che ha svolto il mandato dal 1844 al 1847) e fr. Felice Fiorentino da San Giovanni Rotondo (1853-1859).

Il frate della città di San Pio, quindi, subentra a fr. Francesco Neri che il 19 aprile scorso è stato nominato arcivescovo di Otranto da Papa Francesco e che il 17 giugno ha ricevuto l’ordinazione episcopale nella cattedrale della cittadina salentina e ha preso formalmente possesso della cattedra episcopale.

Nato il primo maggio 1977 a San Giovanni Rotondo, fr. Maurizio Placentino ha avvertito la vocazione all’età di undici anni. Ha emesso la professione temporanea dei voti il 20 settembre 1997 a Morano Calabro, confermando definitivamente la scelta di vivere in castità, obbedienza e senza nulla di proprio il 30 settembre del 2000 a Foggia. Il 3 luglio 2004 è stato ordinato sacerdote dal vescovo cappuccino di Goré (Ciad) Rosario Pio Ramolo, a San Giovanni Rotondo, nella nuova chiesa di San Pio da Pietrelcina, consacrata due giorni prima. Ha conseguito la licenza in Scienze Bibliche nel 2007 presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma e il dottorato in Teologia Biblica nel 2017, presso la Pontificia Università Gregoriana.