Faith ed Happy, il loro 'sì' a Stornara

Sono entrambi originari della Nigeria - lei 37enne di Benin City, lui 35enne di Agbor -, ma è nel Foggiano che hanno deciso di ufficializzare la loro unione nel matrimonio.

Loro sono Faith ed Happy, che questa mattina si sono sposati, con il rito civile, al Comune di Stornara, un’area che registra un’elevata presenza di cittadini extracomunitari, ma anche dell’est. Entrambi lavorano come braccianti nei campi del Tavoliere e oggi si sono detti ‘sì’, lei con il classico abito bianco (un omaggio alla sua fede cristiana protestante), lui in abito scuro. Nel piccolo centro dei Cinque Reali Siti, Faith e Happy (in italiano, Fede e Felice) lavorano per costruire le fondamenta della loro famiglia e rappresentano un esempio di integrazione possibile.