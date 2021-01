Toga e cappellino azzurro, come Patch Adams: a Foggia 18 nuovi clown dottori grazie al master de Il Cuore

Lo scorso 28 gennaio presso l’aula formativa del CSV Foggia, si è concluso, con la discussione finale, il “Master in Scienze Ludiche e Animazione socio educativa”, percorso formativo organizzato dall’associazione il Cuore Foggia e certificato dall’ente paritetico nazionale “Enbital Academy”.

“Il corso di studi, iniziato a gennaio dello scorso anno - spiega la presidente de Il Cuore Foggia, Jole Figurella – è stato molto impegnativo ed è stato strutturato in lezioni frontali in presenza e in FaD. Non solo: ci sono stati stage, progettazioni ed esercitazioni nel modulo di Protezione Civile. Il nostro master è nato con l’obiettivo di dare risposte specifiche ed approfondite in campo educativo, terapeutico e riabilitativo alle situazioni di disagio psico-sociale nei contesti socio-sanitari e ovunque si voglia migliorare l’ambiente di lavoro. I nostri corsisti hanno maturato competenze attraverso l’utilizzo di tecniche di interazione umoristico-creative, finalizzate a sviluppare positività, creatività e sensibilità”.

Sono 18 i corsisti che sono riusciti a raggiungere il traguardo, con grandi sacrifici, in questo momento così difficile dell’emergenza pandemica. Varie le tematiche affrontate nel lavoro di tesi: dall’“ospedalizzazione pediatrica” al “sorriso dietro le sbarre”, dallo “sviluppo del bambino: l’importanza dei contesti sociali e delle emozioni” a “un mondo nuovo a misura di Alzheimer”.

“Una nota di originalità – aggiunge Jole Figurella - è stata data dalla toga e dal cappellino di color azzurro adottati per la cerimonia, particolare presente nel famoso film di Patch Adams. Ho fortemente voluto che li indossassero per rendere tutto più emozionante e soprattutto per valorizzare la loro determinazione allo studio. Tra loro ci sono anche mamme decise a rimettersi in gioco, attraverso lo studio e volontari impegnati nell’emergenza sanitaria da Covid 19. Questo master ha un significato che va oltre il semplice titolo conseguito: rappresenta la forza di andare avanti, la voglia di non arrendersi e, soprattutto, di credere nei sogni attraverso la propria crescita personale e la formazione che, nonostante il difficile momento, deve continuare per renderci tutti migliori”.

Hanno completato il master in scienze ludiche e animazione socio-educativa, conseguendo il titolo, Miriana Salome; Filomena Sammarco; Felicia Tedesco; Vincenza Totaro; Marianna Tremonte; Anna Carovilla; Arcangela Coco; Simona d’Errico; Luigi Di Bello; Giuseppina Giardino; Chiara Grifa; Alfonsina Marella; Beatrice Marella; Maria Izaskun de Antonana Martinez; Paola Nocita; Antonella Preziosa; Carmela Pulzella; Marta Ricci.