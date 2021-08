Massimiliano Arena nominato presidente dell'Accademia di Belle Arti per il triennio 2021/2024

Massimiliano Arena presidente dell’Accademia di Belle Arti di Foggia per il triennio 2021/2024.

Lo annuncia il direttore Pietro Di Terlizzi: l’avv. Arena, già commissario straordinario dell’Ente Fiera, è stato nominato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, prof.ssa Messa, nell’ambito della terna di candidati designata dal Consiglio Accademico. Il direttore, i consiglieri e il direttore amministrativo augurano al neo presidente un buon lavoro presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia.

Sincero ringraziamento espresso da Arena agli organi dell’Accademia per l’inserimento del suo nominativo nella terna inviata al Ministro. “E’ con grande entusiasmo – si legge nella nota stampa - che si accinge ad affrontare tale importante compito in una Istituzione prestigiosa come l’Accademia di Belle Arti di Foggia”.

Il presidente afferma, inoltre, di voler mettere a disposizione la sua professionalità e la sua esperienza e di volersi adoperare, in collaborazione con tutte le componenti dell’Istituzione, affinché l’Accademia affermi, con sempre maggiore autorevolezza, il suo ruolo di importante presidio culturale del territorio foggiano.