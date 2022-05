Mascherine e green pass: da oggi cambiano le regole

Covid-19. Da oggi in Italia ha inizio una nuova fase, il percorso verso un totale ritorno alla normalità. Termina, infatti, l'obbligo di utilizzo delle mascherine anche nei luoghi chiusi, a eccezione dei trasporti pubblici, teatri, cinema, eventi sportivi al chiuso, ospedali e rsa, per i quali l'obbligo resterà in vigore fino al prossimo 15 giugno. Per tutti gli altri settori (compresi i luoghi di lavoro pubblici e privati), come indicato dall'ultima ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza, per l'uso dei dispositivi di protezione ci sarà solo una raccomandazione.

Le mascherine saranno richieste anche nelle scuole, fino al termine dell'anno scolastico in corso: "Era la Dad il prezzo più alto pagato da chi va a scuola e abbiamo da tempo superato la didattica a cistanza per consentire ai nostri ragazzi di completare l'anno in presenza. Ora resta a casa solo chi è positivo. Mancano poche settimane e in questo breve lasso di tempo teniamo ancora la precauzione delle mascherine", ha dichiarato l ministro Speranza in una intervista al Corriere della Sera.

La giornata di oggi segna anche la fine del green pass. La certificazione verde resterà in vigore (attesterà la avvenuta vaccinazione), ma non sarà più richiesta per entrare nella maggior parte dei luoghi, eccezion fatta per gli ospedali e le rsa: "Siamo in una fase nuova, ma se invito a restare con i piedi per terra è perché questo virus ha dimostrato di essere imprevedibile. È finito lo stato di emergenza, però la pandemia non è finita e dobbiamo proseguire il nostro percorso di gradualità", ha aggiunto Speranza.