Via le mascherine all'aperto dall'11 febbraio

Ieri Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, nel corso della trasmissione Tagadà in onda su La7, ha annunciato che dall'11 febbraio in tutta Italia cadrà l'obbligo di mascherina all'aperto: "Questo potrà essere un primo segnale di ripartenza, fiducia e sparanza: Secondo Costa ci sono tutti i presupposti perchè questa disposizione, per la quale è in corso un dibattito, possa essere presa a prescindere dalla colorazione della zona: Quello che esprimo mi auguro che sia la posizione del Governo. Bisogna ripartire e intanto ripartiamo dal togliere le mascherine all'aperto indipendentemente dai colori delle varie regioni".

L'esempio della mascherina all'aperto, sempre secondo Costa, "dal punto di vista dell'immagine, rischia di trasmettere un messaggio di insicurezza, di troppa cautela, ma credo che siamo vicini, se i dati continueranno a essere favorevoli, a toglierla e credo che sarà un momento straordinario, un segnale di fiducia agli italiani e un messaggio che arriva anche all'estero". Rispetto alla scadenza del 31 gennaio, l'obbligo è stato prorogato fino al 10 gennaio: "Confido che a quella data questa scelta potrà essere presa in considerazione e magari sarà arrivato nel frattempo il momento di dare questo segnale", chiosa Costa. Dall'11 febbraio dunque riaprono anche discoteche per ballare, seguendo i protocolli già approvati. Potrà entrare soltanto chi ha il green pass rafforzato, quindi guariti o vaccinati. Se la discoteca è al chiuso sarà obbligatorio indossare la mascherina, tranne quando si sta in pista a ballare. Nelle discoteche all'aperto si potrà stare invece senza mascherina. Il limite di capienza di tutti i locali da ballo non può essere superiore al 75% all'aperto e 50% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.