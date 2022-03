Marino Bus offre viaggi agli ucraini in fuga dalla guerra: "Non potevamo girare la testa dall'altra parte"

MarinoBus, il marchio italiano del trasporto passeggeri su gomma, risponde agli appelli alla solidarietà nei confronti dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto che ha investito il loro Paese e che cercano rifugio anche in Italia. A chi è fornito di passaporto ucraino, MarinoBus offre gratuitamente la possibilità di viaggiare sui propri automezzi di linea ? impiegati nelle tratte a lunga percorrenza - per riuscire a raggiungere le mete più distanti, ad esempio Puglia, Campania, Calabria e Basilicata da tutte le città del Centro-Nord Italia servite (ad es: Milano, Trieste, Trento, Udine, ecc.). Il servizio permetterà così di rendere più semplici i ricongiungimenti dei profughi con i familiari che vivono in Italia o il raggiungimento di luoghi di ospitalità sicuri.

Il servizio è già attivo e, per usufruire di questa possibilità, è necessario rivolgersi al call center dell?azienda che risponde al numero telefonico +39 080.3112335: a rispondere sarà il personale MarinoBus in grado di dialogare nelle principali lingue europee (oltre ovviamente all?italiano, anche inglese, francese, spagnolo e tedesco). Affinché il servizio possa essere garantito quanto più possibile anche ai profughi in grado di esprimersi soltanto nella propria lingua natia, l?azienda ha provveduto a comunicare l?iniziativa anche ad alcune delle rappresentanze diplomatiche di Kiev nel nostro Paese: in tal modo, queste potranno informare dell?opportunità i propri cittadini in ingresso in Italia e assisterli nella fase di prenotazione.

?Di fronte a una situazione così drammatica e preoccupante, non si può restare semplici spettatori ma si ha il dovere etico di sostenere, con un aiuto concreto e nei limiti delle proprie possibilità, bambini, donne e uomini che - inevitabilmente smarriti, disorientati e fragili - arrivano dall?Ucraina in un paese straniero. In MarinoBus, ci siamo trovati tutti concordi sulla necessità di fare anche la nostra parte: cercheremo di fare del nostro meglio, sperando che possa presto prevalere la ragione e questa tragica guerra concludersi? commenta Gerardo Marino, Amministratore Unico di MarinoBus.