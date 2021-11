La foggiana Maria Chiara Giannetta è 'Blanca': su Rai1 la serie tv in cui la disabilità diventa un super potere

Dopo il successo di 'Don Matteo' in cui veste i panni (o meglio la divisa) del capitano dell'Arma, Anna Olivieri , la foggiana Maria Chiara Giannetta torna in prima serata, su Rai 1, con la serie tv 'Blanca', liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi.

La prima puntata andrà in onda domani sera, 22 novembre, alle 21. Nel cast, insieme alla protagonista Maria Chiara Giannetta, anche Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, diretti da Jan Maria Michelini (dal primo al terzo episodio) e Giacomo Martelli (dal quarto al sesto), con la speciale consulenza artistica del Maestro Andrea Bocelli.

In 6 puntate, Blanca - una giovane donna diventata non vedente da bambina - dimostrerà come la disabilità possa diventare, con tenacia e forza di volontà, una sorta di superpotere: lei non vede, ma sa 'ascoltare' come nessun altro.

La perdita della sorella maggiore, per mano di un fidanzato violento, le fa maturare un senso di giustizia molto forte, fino a spingerla a entrare in polizia. La sua specialità è il decodage, ossia l'ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste, come ad esempio intercettazioni e interrogatori, scoprendo cose che sfuggono ai più.

