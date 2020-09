Dopo 4 anni di "brillanti operazioni" Romanelli lascia il comando dei carabinieri di Lucera: arriva il capitano Vivaldi

Il capitano Manuel Romanelli lascia il comando della compagnia carabinieri di Lucera dopo quattro anni per ricoprire quello di comando legione di Ancona. "A lui si devono brillanti operazioni di servizio, segno tangibile di contrasto alla criminalità locale" scrivono dall'Arma provinciale.

Tra le principali attività di indagini ci sono quelle finalizzate al contrasto del fenomeno legato allo spaccio di sostanze stupefacenti, come l'operazione Drug Wash realizzata con la locale tenenza della gdf che ha portato all'esecuzione di nove misure cautelari. Si ricordano anche quelle sul fenomeno del caporalato nell'ambito della task force che sotto la direzione della procura di Foggia ha visto la compartecipazione, oltre che dei militari della compagnia lucerina, anche quella dei carabinieri del nil e del nucleo investigativo di Foggia.

E ancora, la costante lotta contro i reati predatori e contro la persone, in particolare alle rapine che tra il 2018 e il 2019 hanno interessato il territorio. Tra le molteplici operazioni si ricorda quella dei quattro arrestati per la tentata rapina a mano armata all'interno dell'abitazione di una donna dell'ottobre 2019 e quella dei tre arresti per l'accoltellamento di un cittadino del Ghana avvenuto in via Quaranta, nonchè l'individuazione, a seguito di serrata attività d'indagine, dei responsabili di una 'gambizzazione' verificatasi il 4 agosto dello stesso anno in via Gramsci.

Al suo posto arriva il 42enne barese capitano Marco Vivaldi proveniente dal nuclo radiomobile carabinieri di Roma, dove negli ultimi otto anni ha comandato una sezione dopo la precedente esperienza al nucleo operativo e radiomobile della compagni di Rende