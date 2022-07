I foggiani più famosi in una mappa mondiale: da Umberto Giordano a Giuseppe Conte

Umberto Giordano a Foggia, Giuseppe Conte a Volturara Appula, Pietro Giannone a Ischitella, Giuseppe Di Vittorio a Cerignola. Sono alcune delle personalità nate in Capitanata presenti nella mappa delle persone famose realizzata da Topi Tjukanov, geografo finlandese e designer.

La mappa interattiva evidenzia i nomi delle persone più famose nate in ogni città del mondo ed è stata realizzata sulla scorta di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, che ha raccolto in un database i personaggi più importanti vissute tra il 3500 a. C. e il 2018. Per il suo complesso lavoro, Tjukanov si è ispirato al sito 'The Pudding', nel quale era stata realizzata una mappa simile, ma relativa ai soli personaggi famosi nati negli Stati Uniti.

Quasi tutti i comuni foggiani hanno un rappresentante. Nomi legati all'attualità, ma anche a epoche passate. Oltre a Umberto Giordano, nome più celebre del comune capoluogo, e ai succitati Conte, Giannone e Di Vittorio, sui Monti Dauni spiccano Michele Placido (Ascoli Satriano), il poeta Giacomo Strizzi (Alberona), la politica Mariateresa di Lascia (Rocchetta Sant'Antonio), il giurista Antonio Salandra (Troia), il disc jockey John Acquaviva (Orsara di Puglia), il cantante Tony Santagata (Sant'Agata di Puglia), Luigi Zuppetta (Castelnuovo della Daunia), lo storico Marcello Massenzio (Motta Montecorvino), Donato Menichella (Biccari) e l'ex calciatore Pietro Maiellaro (Candela).

Sul Gargano ecco il designer d'auto Donato Coco (nato a Rignano), il regista Francesco De Robertis (San Marco in Lamis), il pilota di Motogp Michele Pirro (San Giovanni Rotondo), il medico Nicola D'Apolito (Cagnano Varano), l'ex ciclista Roberto Caruso (San Nicandro Garganico), il giurista Mauro Del Giudice (Rodi Garganico), il linguista Giacomo Micaglia (Peschici), l'attore Tommaso Ragno (Vieste) e il cantore di Carpino Andrea Sacco.

Per Manfredonia spunta l'attrice Ivana Lotito oltre allo studioso rabbinico Isaac ben Melchizedek di Siponto, vissuto a cavallo tra l'XI e il XII secolo. Per Zapponeta c'è Nicola Di Bari.

Sui Reali Siti compaiono l'attrice Linda Moretti (Orta Nova) e il compositore Pasquale Stafano (Stornarella).

San Severino è la personalità più celebre del comune che deve a lui il proprio nome. Restando nell'Alto Tavoliere, l'illuminista Raimondo di Sangro (Torremaggiore) e lo storico Gian Francesco Biondi (Lesina). Fa doppietta Apricena con l'indimenticato Matteo Salvatore e l'ex calciatore Alessandro Potenza.

Sport, musica e cinema sono i protagonisti negli altri capoluoghi di provincia della Puglia: Antonio Cassano è il nome più famoso per la città di Bari, l'ex allenatore di Juve e Inter Conte per Lecce, la tennista vincitrice degli Us Open nel 2015 Flavia Pennetta è la brindisina più celebre, mentre il nome di Mennea troneggia su Barletta. Il grande Farinelli rappresenta la città di Andria, Riccardo Scamarcio quella di Trani. Per Taranto c'è il compositore Giovanni Paisiello. Tra i vari comuni di provincia spiccano grandi figure dello spettcolo, della cultura e della politica, come Albano Carrisi (Cellino San Marco), Domenico Modugno (Polignano a Mare), Rodolfo Valentino (nato a Castellaneta), Carmelo Bene (Campi Salentina), Sergio Rubini (Grumo Appula), Caparezza (Molfetta), Aldo Moro (Maglie). Nell'elenco ci sono anche due papi: Innocenzo XII (nato a Spinazzola nel 1615) e Benedetto XIII (nato a Gravina in Puglia nel 1649).