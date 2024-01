Foggiani e palestinesi insieme, corteo per le vie del centro: "Fermate il genocidio"

Si è svolta questo pomeriggio, 13 gennaio, a Foggia, il corteo organizzato dalla 'Rete Palestina Libera Foggia', un gruppo informale che si riunisce ormai da mesi per discutere e agire in favore delle rivendicazioni della popolazione civile palestinese, "martoriata da mesi di pesanti attacchi militari e da decenni di segregazione razziale sulla propria stessa terra natia" evidenziano.

Il corteo, che ha attraversato il centro cittadino, è partito da piazzale Vittorio Veneto. Questi gli argomenti e le rivendicazioni dei manifestanti: l'immediato cessate il fuoco per fermare la tragica catastrofe umanitaria a Gaza, bombardata quotidianamente dall’esercito israeliano con ormai più di trentamila vittime e senza ogni diritto umano. che Israele lasci immediatamente la striscia di Gaza, mettendo fine all’embargo su di essa, basato sul controllo di energia, gas, acqua e altri beni primari; che Israele lasci immediatamente la parte della Cisgiordania occupata illegalmente, ritirando le proprie truppe dai suddetti territori; che Israele rimuova gli insediamenti illegali (come già richiesto attraverso le varie risoluzioni Onu contro Israele), costruiti intorno ai villaggi palestinesi, insediamenti in cui vivono i coloni israeliani, civili armati di mitra e fanatici religiosi che quotidianamente compiono crimini contro i palestinesi, bambini compresi; che la Corte Internazionale dell’Onu accolga la denuncia di genocidio, rivolta dal governo sudafricano nei confronti di quello israeliano, per i crimini contro l’umanità perpetrati contro i civili a Gaza; che Israele ponga fine alla pulizia etnica dei palestinesi, messa in atto attraverso uccisioni, detenzioni senza processo, distruzione dei terreni agricoli palestinesi e appropriazione culturale.