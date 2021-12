'Foggia per le libertà' scende di nuovo in piazza: manifestazione 'Non green pass' e strade chiuse

Il popolo foggiano contrario al green pass torna in piazza. Questa volta lo fa a pochi giorni dall’entrata in vigore della certificazione rafforzata prevista il 6 dicembre, quando nel capoluogo dauno e in provincia scatterà il piano provinciale approvato ieri dal prefetto di Foggia, Carmine Esposito, che prevede controlli a campione sul possesso del green pass da parte delle forze di polizia e di reparti specializzati.

La manifestazione ‘Non green pass’ è stata indetta dal comitato ‘Foggia per le libertà’ – già ‘Comitato 15 ottobre’, presieduta da Fabrizio Laccetti che il 29 ottobre scorso aveva portato circa duecento persone a manifestare contro “le dittature, obblighi e green pass’. Nonostante la piazza davanti al Teatro Giordano era stata individuata tra le aree sensibili - “oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell’attuale situazione pandemica” – il questore ha dato il consenso alla manifestazione, che dovrebbe svolgersi in forma statica.

L’appuntamento è per domani sera 3 dicembre alle 19.30 in piazza Cesare Battisti. Per la durata dell’evento è stata disposta la chiusura al traffico veicolare di Vico Teatro, vico Piano, Via Oberdan, via La Greca e piazza Cesare Battisti.