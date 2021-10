Il popolo foggiano dei 'No green pass' scende in piazza Cavour: corteo di protesta contro "il marchio verde" e "la dittatura sanitaria"

"No al marchio verde". Venerdì 29 ottobre il 'Comitato 15 ottobre provincia di Foggia' sfilerà per le vie del centro "contro il green pass e contro al dittatura sanitaria". La manifestazione si svolgerà a partire dalle 19 in piazza Cavour, "nell’ottica di sensibilizzare le coscienze dei cittadini della Capitanata alla difesa della libertà naturale e ad alla valorizzazione dei diritti umani, nel partecipare ai cori popolari che da tutta Italia si levano contro la dittatura sanitaria, per far sentire la voce della Capitanata contro i provvedimenti liberticidi che violentano la libertà naturale e offendono i precetti della Costituzione della Repubblica Italiana posti a tutela dei diritti umani insopprimibili" si legge in una nota stampa.