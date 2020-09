Abbandono rifiuti, i giovani sanseveresi manifestano in piazza Montecitorio: "Non accettiamo questa realtà"

Anche i gruppi dei Giovani Democratici San Severo e San Severo Siamo hanno manifestato in piazza Montecitorio contro l'abbandono dei rifiuti nelle campagne.

“Che qualcosa cambia non lo vogliamo vedere solo quando le campagne saranno pulite. Ma lo vedremo quando non c’è più nessuno che sporca quella strada. Quando l’ecomafia non ci costringerà ad abituarci a ciò che è presente attualmente nelle zone rurali. Chiediamo una mano, una risposta concreta nella sorveglianza e nel non accettare più questa realtà, che non può essere vera”.