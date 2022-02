Foggia non è indifferente, in piazza Cavour fiaccole e bandiere della pace contro la guerra in Ucraina: "E' una follia"

Nel giorno dell’operazione militare della Russia in Ucraina, i foggiani sono scesi in piazza per urlare a squarciagola il “No alla follia della guerra!” e “mai più guerre nel mondo!”: Più di venti organizzazioni hanno ribadito il no secco al conflitto armato durante nel corso di una manifestazione stanziale che si è svolta dalle 18 alle 20 davanti al pronao della Villa comunale di Foggia, in piazza Cavour