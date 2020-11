Un salvataggio rock, Piero Pelù libera una tartaruga Caretta Caretta a Manfredonia: "Tutti possiamo fare la differenza"

Ogni anno in Italia 10.000 tartarughe Caretta caretta muoiono a causa di catture accidentali, ingestione di plastica e traffico nautico. Oltre a ciò, i nidi sono a rischio ma anche grazie a Legambiente alcune migliaia di piccoli ogni anno possono raggiungere il mare in sicurezza.

Tartalove è l'iniziativa promossa da Legambiente per la tutela delle tartarughe Caretta Caretta, al quale ha aderito anche Piero Pelù. Il rocker toscano, frontman dei Litfiba, è stato impegnato nella giornata di ieri in una operazione di liberazione di un esemplare a Manfredonia. La tartaruga, una volta liberata, è stata affidata al centro di recupero del comune sipontino.

"Bisogna lottare contro l'inquinamento, la raccomandazione è quella di sempre: non disperdere la plastica nell'ambiente perché poi finisce in mare e va a mettere in pericolo tantissimi animali. Proprio come la tartaruga Pelù che ha avuto la fortuna di essere soccorsa dai pescatori e curata nel Crtm di Manfredonia", scrive Pelù su Facebook.

"Ora l'abbiamo liberata e potremo seguire il tour della tartaruga rock del Mar Mediterraneo. In collaborazione con gli amici di Legambiente organizzo tante iniziative come il Clean Beach Tour per ripulire le spiagge, credo che oggi sia arrivato il momento di insegnare anche nelle scuole il rispetto dell'ambiente. Sono veramente contento di aver partecipato a questa liberazione e ringrazio Legambiente per il lavoro che fa ogni giorno. Tutti noi nel nostro quotidiano possiamo fare la differenza, da qui parte il cambiamento. E al più presto vi darò il link per seguire in diretta il tour della tartaruga Pelù in tutto il Mediterraneo".