La famiglia di 'Striscia la notizia' piange il manfredoniano 'Pavarotto'. Ezio Greggio: "Un signore ironico ed educato. Mancherà"

"E' mancato Matteo Troiano, il cantante stonato che tanti anni fa avevamo ribattezzato 'Pavarotto'. Fece tante ospitate a Striscia la Notizia e a Veline. Oltre che un persaggio divertente era un signore ironico, educato, simpatico. Ci mancherà".

Con queste parole, Ezio Greggio ha annunciato la morte del manfredoniano Matteo Troiano, ovvero il 'cantante stonato' Pavarotto, uno dei personaggi che - soprattutto in concomitanza del Festival di Sanremo - animava il tg satirico Striscia la Notizia. Il suo personaggio era apparso in numerosi programmi satirici; con Greggio, in particolare, aveva preso parte anche ad alcune sit-com televisive.