A Manfredonia 'Libera' e la Diocesi sfilano insieme per dire no alle mafie

A Manfredonia corteo di 'Libera'No alle mafie e ad ogni forma di violenza e sopraffazione. È il messaggio che sabato 11 novembre attraverserà le vie di Manfredonia con la mobilitazione organizzata dal coordinamento provinciale di ‘Libera’ Foggia insieme alla Diocesi del centro sipontino. Il corteo, che attraverserà la città toccando i luoghi più significativi, terminerà con l’intervento dal palco di don Luigi Ciotti (presidente di ‘Libera’) e padre Franco Moscone (Vescovo della Diocesi di Manfredonia).

“Saremo insieme a Manfredonia – fanno sapere gli organizzatori – perché è una terra che ha bisogno di essere raccontata. Una terra bellissima schiacciata dalla presenza di una mafia violenta e ben radicata, penetrata in alcuni settori economici del Gargano quali, ad esempio, la pesca e l’agricoltura, l’intero commercio ittico della zona. Eppure, malgrado l’evidenza, la percezione di parte della cittadinanza è ancora bassa; perciò sentiamo forte la responsabilità di dover scuotere quanti ancora pensano che le mafie siano un problema lontano o che non li riguardi”.

E così, la mobilitazione del prossimo 11 novembre servirà soprattutto a generare consapevolezza e a colmare un ritardo storico.

“Serve anche a non colpevolizzare un contesto, magari tacciandolo tout court per mafioso – continuano – ma a spiegare quel che ci raccontano le indagini, le inchieste, le morti per strada e nelle campagne, le lupare bianche, i fatti. Serve per dirci che questa mafia così capace di infiltrarsi nell’economia sana della città mette un freno allo sviluppo, sia quello economico che quello civile. Le mafie non sono un problema lontano. Serve a vincere la convinzione di non poter cambiare le cose. Sentiamo poi il dovere di schierarci per non lasciare sole le vittime”.

In piazza sono attese anche le realtà associative provenienti dall’intera provincia

“Siamo convinti – concludono – che bisogna schierarsi come cittadinanza responsabile e non girarsi dall'altra parte di fronte alla violenza ed alla sopraffazione delle mafie perché il male non è solo di chi lo commette ma anche di chi assiste senza fare nulla per contrastarlo. Tutti insieme a Manfredonia perché serve avere più coraggio da parte di tutti”.

libera corteo manfredonia