Il centro antiviolenza di Manfredonia resta aperto per altri 12 mesi

Buone notizie per il sostegno alle donne vittime di violenza. Il centro antiviolenza dell’ambito territoriale di Manfredonia, gestito dal Consorzio Opus, resterà aperto. Trascorsi i primi diciotto mesi di attività, è arrivata la proroga di altri dodici. Autorizzato al funzionamento dalla Regione Puglia e appartenente alla rete del 1522, per un altro anno il centro offrirà i suoi servizi: dall’accoglienza all’ascolto h24, dalla consulenza sociale e psicologica a quella legale.

E non solo. Nei prossimi mesi potrebbero essere replicate le importanti iniziative portate avanti nell’ultimo anno e mezzo come il cav su ruote che ha visto le operatrici muoversi su un camper dedicato, i momenti di confronto istituzionale o i corsi di formazione. In quest’ottica obiettivo da raggiungere nei prossimi mesi sarà la promozione di percorsi attivi di promozione dell’autonomia lavorativa delle donne in carico.

Per informazioni, si possono contattare il numero verde dedicato 800022999 e il recapito di telefonia mobile 3495193603.