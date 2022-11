Comuni costretti a lasciare i rifiuti indifferenziati a terra. E' finita la pazienza dei foggiani

Ieri era stato il sindaco di Orta Nova ad avvisare la cittadinanza che la raccolta degli abbandoni e dei rifiuti non differenziati, non sarebbe stata garantita a causa di problemi agli impianti di smaltimento Amiu di Foggia. "Attendiamo che la situazione ritorni alla normalità quanto prima così da poter riprendere regolarmente il servizio. Chiediamo a tutta la cittadinanza la massima collaborazione".

Oggi è toccato al primo cittadino motivare il mancato ritiro dell'indifferenziata a causa del blocco della discarica di Passo Breccioso, dovuto a sovraccarico di rifiuti, e alla conseguente impossibilità di scaricare da parte dei comuni della Capitanata. "La situazione è al vaglio di Prefettura e Regione che stanno cercando soluzioni per alleggerire l'impianto: già oggi, dopo giorni di fermo, si registra una pur lenta ripresa. Ringrazio l'azienda appaltatrice GialPlast che si è organizzata per limitare al massimo i disagi dei sannicandresi garantendo, nonostante l'emergenza, la raccolta nei giorni scorsi. Chiedo ai cittadini di pazientare e li ringrazio sin d'ora per la collaborazione. Mi auguro vivamente, come tutti i sindaci, che questa situazione sia risolta al più presto".

Nei giorni scorsi l'Amiu aveva reso edotto i sindaci dei “significativi rallentamenti nelle operazioni di conferimento della frazione secca combustibile prodotta presso l’impianto di biostabilizzazione di Foggia” – dove i comuni chiamati in causa conferiscono i rifiuti solidi urbani – presso l’impianto di produzione di Css di Manfredonia, gestito dalla Società progetto Ambiente Provincia di Foggia: “Per ragioni indipendenti dalla nostra volontà e responsabilità” evidenziava Persichella nella nota.

Nel capoluogo dauno la situazione in città, dove si registrano accatastamenti di buste di immondizia davanti ai cassonetti già stracolmi di rifiuti. I cittadini non ne possono più. Ieri sono comparsi dei cartelli di protesta, che hanno certificato la rabbia e il malconento delle famiglie foggiane.