Il centro di San Severo privo di energia elettrica senza preavviso: "E' estremamente grave"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’On. Carla Giuliano, deputata della Repubblica del Movimento 5 Stelle, appena nominata capogruppo della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla tutela degli utenti e dei consumatori, è intervenuta in merito alla sospensione di energia elettrica che nella mattinata di sabato 4 dicembre ha riguardato a San Severo, la zona di piazza Aldo Moro, piazza Carmine e parte di via Tiberio Solis.

Questo il commento della parlamentare della Repubblica: “Ciò che è accaduto, se confermato, è estremamente grave. Non si possono lasciare, all’improvviso e per circa due ore, le famiglie e le attività commerciali del centro cittadino prive di energia elettrica in un orario centrale e per giunta del primo sabato di shopping prenatalizio, fondamentale per le attività commerciali, in particolare per quelle del centro storico, già gravemente colpite da una notevole riduzione di ricavi a causa dell’emergenza pandemica. Per le famiglie, penso, in particolare, alla gente anziana e ai diversamente abili, bloccati senza ascensori e supporti tecnologici. Compresa la gravità del fatto mi sono recata immediatamente sul posto, allertata da alcuni commercianti e da privati cittadini che lamentavano di non aver ricevuto alcun preavviso in merito alla temporanea sospensione della erogazione dell’energia elettrica nella zona. Ho interloquito con gli addetti dell’Enel e con operatori della Ditta appaltatrice, nonché con il personale della Polizia locale prontamente intervenuto sul posto al fine di far immediatamente ripristinare l’erogazione dell’energia elettrica. La cosa più grave che pare emergere è il fatto che non si sarebbe trattato di un guasto ma di un intervento programmato, esteso però ad altre vie cittadine non indicate nell’apposito avviso affisso dalle ditte responsabili. Indagherò ed andrò fino in fondo a questa storia, coinvolgendo le massime autorità di controllo e chiederò ogni sanzione applicabile”.

L’On. Giuliano ha poi concluso con un appello ai cittadini: “Vi prego e vi invito a segnalarmi - oltre a tutte le altre esigenze del territorio - anche tutte le eventuali violazioni che attengono la tutela degli utenti e dei consumatori, ad ogni livello, così da poter intervenire prontamente, al fine di aiutare queste categorie di cittadini contrattualmente più deboli, quali appunto famiglie, piccoli commercianti e piccoli utenti, e soprattutto con l’intento di evitare ai cittadini i gravi disagi che queste situazioni creano”.