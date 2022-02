Lascia il marito e perde il rapporto con i figli, a 'C'è posta per te' il dolore di mamma Annamaria: "Siete la mia vita"

Da Torremaggiore, la storia di mamma Annamaria che non ha più rapporti coi figli Salvatore e Maddalena da 6 anni, ovvero da quando ha troncato la relazione con il padre ("Non ero più felice") e ora vorrebbe riallacciarli. La rabbia della figlia Maddy: "Tu hai lasciato noi, non nostro padre". E la replica della donna: "Non vi ho mai abbandonato". La storia nella puntata di ieri del programma di Canale 5