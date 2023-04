Maltempo, interrotti i collegamenti con le Tremiti: la 'Santa Lucia' resta in porto

Il maltempo sulla costa e le raffiche di vento a 50-60 km/h hanno bloccato, per la giornata di oggi, i collegamenti con le Isole Tremiti. E' rimasta, infatti, ormeggiata, al porto di Termoli la motonave Santa Lucia che collega la terraferma con l'arcipelago delle Diomedee.

Nel Foggiano, vento e pioggia (ma anche "spruzzate" di neve, in alcuni comuni) hanno bloccato la Pasquetta, quest'anno caratterizzata da temperature più invernali, che primaverili. I primi test per la bella stagion e l'accoglienza di visitatori e turisti, quindi, saranno rinviati al ponte del 25 aprile. Intanto, sul Foggiano e sul resto della Puglia, fino alle 20 di oggi, resta in vigore l'allerta meteo 'gialla' per rischio idrogeologico (continua a leggere)