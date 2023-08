La cultura a Manfredonia: tra i premiati anche la pornostar Malena per la sua biografia

A Manfredonia da alcuni giorni non si fa che parlare di Malena, al secolo Filomena Mastromarino, la pornostar diventata famosa grazie a Rocco Siffredi e autrice di 'Pura, il sesso come liberazione', biografia edita da Mondadori della show girl della pornografia originaria di Gioia del Colle: “Se c’è un consiglio che mi sento di dare alle donne, di qualsiasi età, è quello di non rinunciare alla gioia di una vita sessuale soddisfacente”.

L'8 agosto, in piazza Diomede, con Manila Gorio (candidata sindaco di Bari) e Giuseppe Brindisi, ci sarà anche lei alla prima edizione dell'evento culturale 'Il Libro Premio - Città di Manfredonia'. "L'iniziativa culturale vuol dare merito e riconoscimento ad autori locali e nazionali che con le loro opere hanno saputo dare lustro alla narrativa italiana, saggistica, divulgazione scientifica. L’evento, che si inserisce all’interno del cartellone estivo 'Manfredonia Festival', ha visto il fattivo impegno di Giuseppe Basta (vicesindaco e assessore alla Cultura) e Mary Fabrizio (consigliera comunale con delega ai grandi eventi)".

Tra i premiati - insieme a Malena - ci saranno il virologo Matteo Bassetti per il libro 'Il mondo è dei microbi. La nostra battaglia contro i nemici invisibili', Luca Palamara già magistrato per 'Lobby & logge. Le cupole occulte che controllano «il sistema» e divorano l’Italia', Fabrizio Pregliasco virologo e docente di Scienze Biomediche 'I superbatteri. Una minaccia da combattere', Luca Bianchini scrittore di grande successo per 'Le mogli hanno sempre ragione', Pierfranco Bruni direttore Ministero Beni Culturali per 'Il sottosuolo dei demoni. Filosofia e dissolvenza', Dario Stefàno già senatore per il libro 'Oleoturismo. Opportunità per imprese e territori', Pasquale Bacco medico legale per 'Particelle cadaveriche. Le infezioni ospedaliere uccidono', Lino Patruno giornalista per 'Imparate dal Sud. Lezione di sviluppo all’Italia', Mingo De Pasquale attore per 'Gli zombie hanno il culo pesante. 18 modi per difendersi dai parassiti moderni e tornare a essere umani', Morena Zapparoli conduttrice tv per la prefazione di 'Gaslighting. La più subdola tecnica di manipolazione psicologica', Antonio Gelormini giornalista per 'Vis a vis. 40 tessere di un avvincente mosaico di vita', Lea Cosentino avvocata per 'Lea Cosentino Tutta la Verità', Paolo Regina scrittore per 'Promemoria per il diavolo', Michele Indellicato professore di etica per 'L'umanesimo etico-giuridico nel pensiero di Aldo Moro0, Giulia Agrosì manager per 'La smart city e la città comoda. Una nuova realtà futurista «smartiana»', Luigi Troiani professore relazioni internazionali per 'La diplomazia dell’arroganza, Le relazioni internazionali nel XXI secolo', Giuseppe Conte scrittore per 'La polvere del mondo', Mauro Cascio filosofo per 'Un pozzo di abati e di principi'.

Menzione speciale per il chirurgo e presidente di Lilt Francesco Schittulli per 'Lilt. 100 anni di prevenzione' realizzato per il centenario della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Ad allietare la cerimonia le esibizioni musicali dei cantautori Giuseppe Povia vincitore del Festival di Sanremo 2006 e Pierdavide Carone, concorrente della maggiore manifestazione canora d’Italia piazzato al quinto posto insieme a Lucio Dalla nel 2012, che interpreteranno alcuni brani del proprio repertorio.