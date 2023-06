Luxuria dal Gino Lisa: "Se c'è una persona che vuole bene a Foggia sono pronta a darle una mano"

Dopo 15 anni, dalla vittoria a 'L'Isola dei Famosi', Vladimir Luxuria è tornata a Foggia in aereo, questa volta da Milano Malpensa. Intercettata in aeroporto, ai nostri microfoni l'opinionista e conduttrice tv, evidenzia quanto sia importante poter partire dalla propria città o ritornarci in volo: "Che bello vedere la scritta Foggia a Malpensa, con Bruxelles, Parigi e New York".

Il 10 giugno sarà protagonista al Pride della sua città: "Non vedo l'ora di esserci con tutta la mia famiglia e le persone a cui voglio bene".

Per le Comunali di Foggia non si sbilancia, ma sottolinea: "Ci vorrebbe una persona che voglia bene a questa città, che dia speranza e riesca a spazzare via il sentimento di rassegnazione che si respiri. Se c'è una persona che vuole bene a questa città sono pronta a darle una mano a risollevarci, perché peggio di così non possiamo andare".