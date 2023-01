Lutto regionale per il Papa Emerito Benedetto XVI, campane con i rintocchi dei defunti a Foggia

Bandiere a mezz?asta quest?oggi presso la Presidenza della Regione Puglia, nella giornata di lutto regionale proclamata dal presidente Michele Emiliano per le esequie del Papa emerito Benedetto XVI, il quale svolse a Bari nel 2005 la sua prima visita istituzionale in occasione del Congresso Eucaristico.

?La sua scelta di alimentare con forza il dialogo ecumenico e interreligioso nel nome di San Nicola ? ha ricordato Emiliano nel proclamare il lutto regionale - fu da noi condivisa e divenne una linea politica della città di Bari e poi anche della Regione Puglia nella convinzione che avrebbe contribuito al dialogo e alla Pace tra tutti i popoli e le nazioni storicamente contrapposti".

Ieri presso la Basilica Cattedrale di Foggia l'arcivescovo Mons. Vincenzo Pelvi ha presieduto la Santa Messa in suffraggio del Papa emerito, mentre questa mattina, alle 9.30, in concomitanza con l'inizio delle esequie di Benedetto XVI, tutte le campane delle chiese dell'Arcidiocesi hanno suonato con i rintocchi dei defunti. In piazza San Pietro, al termine dei funerali ai quali hanno preso parte 50mila persone, è comparso un grande striscione con la scritta 'Santo Subito'.