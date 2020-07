Luigi Diaferio, il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Foggia è già al lavoro per la nuova caserma

Il nuovo comandante dei vigili del fuoco, Luigi Diaferio, si è insediato nel comando di Foggia il 26 giugno. Nel capoluogo dauno porta in dote, oltre alla professionalità ed esperienza pompieristica, anche un importante bagaglio di norme e discipline in materia Covid-19, in quanto lo stesso ha vissuto sulla propria pelle l’esperienza del Veneto (suo comando di provenienza).

“Già dal primo giorno del suo insediamento, il dirigente ha attivato tutte le procedure burocratiche bloccate dalle gestioni precedenti con un pressing asfissiante presso il superiore ministero per la concessione dei fondi indispensabili al trasferimento alla nuova sede della caserma dei vigili del fuoco in via Napoli, che è pronta dall’ormai lontano 2010”, commenta il segretario provinciale Confsal, Luigi Occulto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Difatti, ottenuto parte dei fondi richiesti, sono iniziati i lavori di trasferimento e dal 15 luglio 2020 una squadra di pompieri è presente nella nuova sede con un presidio logistico/operativo; sono presenti, a supporto, in sede due unità cosiddette ‘vigili discontinui’ a copertura H24. Se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo dire che finalmente i pompieri di Foggia abbiano trovato un dirigente operativo e al servizio della comunità dei vigili del fuoco”.