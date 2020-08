La scuola riparte, la Capitanata è pronta. Azzolina: "A breve comunicheremo gli organici"

"Gli enti locali stanno rispondendo, sono alla ricerca di spazi nuovi. So che a Foggia verrà utilizzata anche la Pinacoteca 9cento, tutto per riportare i nostri studenti e le nostre studentesse in presenza. A breve daremo l'organico necessario a ogni singola scuola per ripartire", è quanto ha dichiarato la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, presente stamani a Cerignola durante la presentazione di 'Legalitour' il progetto di campi estivi che saranno realizzati presso i beni confiscati alla criminalità organizzata.

"Un progetto che certifica la vittoria dello Stato", ha aggiunto la ministra. Un progetto che offre ai più giovani la possibilità di fare la scelta giusta: "La scuola permette di costruire un futuro, di dare una speranza".