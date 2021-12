Trentacinquemila mascherine al Day Hospital di Oncologia: la donazione al 'Lastaria' dell'istituto 'Vittorio Emanuele III'

Gran bel gesto quello compiuto questa mattina dalla dottoressa Laura Flaggella, Preside dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Vittorio Emanuele III” di Lucera a favore della struttura del Day Hospital di Oncologia dell’Ospedale Lastaria di Lucera.

Una fornitura di 35.000 mascherine chirurgiche utili sia al personale sanitario che a tutte le persone che giornalmente si sottopongono alle terapie chemioterapiche.

A ricevere il gradito dono il dottor Maurizio Di Bisceglie, Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Oncologia medica ospedaliera integrata di Foggia e Lucera unitamente ai colleghi, il dottor Antonio Doronzo e la dottoressa Brigitta Mucci.

“La consegna odierna – ha dichiarato la dottoressa Flagella, accompagnata nell’occasione da Antonella Favilla, Direttore Amministrativo dell’Istituto - vuole essere un segno della nostra vicinanza a tutte le persone che combattono quotidianamente contro i tumori, soprattutto in questo momento storico così difficile”.

“La donazione è avvenuta in rappresentanza dell’intero corpo docente, del personale amministrativo e di tutti i collaboratori dell’Istituto Tecnico di Lucera” – ha concluso la Flagella.

“Questa donazione è importante per due motivi – ha dichiarato il dottor Di Bisceglie. “Innanzitutto perché le mascherine sono indispensabili e sempre necessarie, soprattutto per i pazienti fragili. È importante, altresì, perché ci consente di incontrare il mondo della scuola, dei giovani”.

“Oggi, con la Preside Flagella, abbiamo concordato di stabilire delle giornate di approfondimento presso l’Istituto “Vittorio Emanuele III” per trattare il tema dei tumori femminili e degli stili di vita per prevenire utili per prevenire alcune forme di tumore”.

Il Comitato “Io sto con il Lastaria” ringrazia, in particolare, il signor Franco Calabrese in rappresentanza dell’intero personale scolastico per l’aiuto offerto nell’organizzare la donazione.