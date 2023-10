Lucera Capitale della Cultura, arriva il sostegno di Renzo Arbore: "Ci venivo con la mia fidanzatina"

Si aggiunge un altro nome famoso alla lista di testimonial per la candidatura di Lucera a Capitale italiana della Cultura 2026. Si tratta di Renzo Arbore che ha accettato l’invito per l’amore e i ricordi adolescenziali che lo legano alla cittadina. “Sono conosciuto per tante altre cose – ha detto in un videomessaggio – ma tra poco sarò conosciuto anche per un nuovo privilegio che ho avuto, quello di diventare uno dei testimonial di una cittadina che mi è cara che è Lucera. Sarò testimonial per Lucera Capitale della Cultura 2026. La conosco da quando ero ragazzino ci venivo prima con i miei genitori da bambino, poi da adolescente con la mia fidanzatina dell’epoca. Sempre con un grande rispetto, per scoprire una cittadina più antica di Foggia con delle vestigia straordinarie: l’anfiteatro di Augusto, il Castello, la Cattedrale di Maria Assunta. Insomma, venivamo ad osservare Lucera, a guardare Lucera. Era una gita culturale. Quindi, sono veramente felice di essere testimonial di Lucera Capitale della Cultura, una bellissima cittadina della bellissima nostra Italia”.

Un nome importante che va, quindi ad aggiungersi a quelli di Albano Carrisi, Lino Banfi, Fabrizio Gifuni, Maria Chiara Giannetta, Gianna Fratta e il regista Luciano Toriello che si faranno da portavoce della candidatura. “Grazie di cuore per il sostegno e congratulazioni al maestro per il riconoscimento del prestigioso premio Tenco, quale operatore culturale. Auguriamo a Renzo Arbore di continuare sempre sulla strada del successo. Siamo tutti così orgogliosi di appartenere alla meravigliosa terra di Puglia in cui è nato e cresciuto questo straordinario artista, che ha fatto la storia della televisione e della cultura italiana. Avere al fianco di Lucera i vincitori di un premio Tenco e di un David di Donatello 2023, è un grande onore che ci responsabilizza ancor più a portare in alto la bandiera del nostro territorio in questa bella competizione” ha detto il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta a seguito del videomessaggio di Arbore

Intanto procede speditamente l’iter per ottenere questo importante riconoscimento (il dossier di candidatura si intitola ‘Lucera 2026, Crocevia di Popoli e Culture’) che vede il centro federiciano in lizza insieme altre 15 città e unioni di comuni italiani: Agnone (Isernia), Alba (Cuneo), Bernalda (Matera), Cosenza, Gaeta (Latina), L’Aquila, Latina, Lucca, Maratea (Potenza), Marcellinara (Catanzaro), Rimini, Treviso, Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino (Perugia), Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena), Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana (Arezzo).