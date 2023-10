Luca, il primo padre single adottivo d'Italia all'Uni Fg: "Alba mi ha insegnato ad andare piano"

La Storia di Luca ha fatto il giro del Paese, quando ha ottenuto l'adozione speciale per la piccola Alba, la neonata con sindrome di down abbandonata dai genitori alla nascita. "Nata per te" racconta la sua travagliata storia per diventare il primo papà adottivo single d'Italia