Lotteria Italia, oltre 265mila biglietti venduti in Puglia: a Foggia l'aumento più alto (+64,7%)

Buon risultato per le vendite della Lotteria Italia in Puglia. I biglietti staccati in regione sono stati 265.120, il 38,6% in più rispetto all’edizione di un anno fa. Guardando alle singole province, la prima per vendite, rileva agipronews, rimane Bari, con 85.730 biglietti (+40%), seguita da Foggia (53.320, +64,7%) e Lecce (51.840, +29,1%).

Taranto ha registrato l’aumento percentuale minore, con 27.240 tagliandi (+18,6%), chiudono Barletta (25.260, +38,9%) e Brindisi (21.730, +33). Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica d’Italia, sostenuta dall’Agenzia Dogane e Monopoli con l’azione del direttore generale, Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.

A livello nazionale, sono quasi 6,4 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2021 della Lotteria Italia, con una raccolta che sfiora i 32 milioni di euro. Il dato di vendita reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è in aumento del 38,2% rispetto all’edizione precedente, quando erano stati venduti 4,6 milioni di tagliandi.

Il Lazio, riporta agipronews, si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest’edizione sono oltre 1,1 milioni (circa il 19% del dato nazionale), il 40,8% in più rispetto allo scorso anno.

Segue a stretto giro la Lombardia, che supera di poco il milione di tagliandi (+38,2%), confermando anche in questo caso il secondo posto dello scorso anno. La Campania, con 608mila tagliandi staccati (+57,2%), si piazza sul terzo gradino del podio, di un soffio davanti all’Emilia-Romagna, che si ferma a 577mila, in cui l’aumento è stato del 48,1%.