Lorenzo Lo Muzio premiato dall'Università di Napoli: al Rettore dell'Unifg il titolo di 'Federiciano Illustre'

Nella giornata di apertura delle celebrazioni solenni degli 800 anni di vita e di storia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il professor Lorenzo Lo Muzio è stato insignito del titolo di 'Federiciano illustre' per essere tra i laureati della Federico II oggi Rettore di un Ateneo italiano.

Assieme a lui altri 10 Rettori attualmente in carica hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento. Il professore Lorenzo Lo Muzio si è laureato nel 1984 in Medicina e Chirurgia, specializzandosi in Odontoiatria nel 1987 e in Oncologia nel 1990 presso l'Università di Napoli Federico II.

Professore ordinario in Malattie Odontostomatologiche dell' Università degli Studi di Foggia dal 2006, è Rettore dell’Università di Foggia dal 12 maggio 2023.