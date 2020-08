Lopalco rinuncia al contratto e lavora gratis nella task force per l'emergenza Covid in Puglia: "Basta polemiche"

Pier Luigi Lopalco ha rinunciato al suo contratto con Aress Puglia (Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale), firmato lo scorso 9 marzo, da consulente della task force per l'emergenza Coronavirus ed è stato nominato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, consigliere scientifico a titolo gratuito dello stesso gruppo di lavoro.

Lo conferma all'Ansa l'epidemiologo: Lopalco è professore ordinario dell'Università di Pisa, incarico dal quale è in ferie sino alla fine della campagna elettorale. "Il mio impegno per la mia regione - aveva scritto l'epidemiologo sulla sua pagina Facebook - è iniziato il 9 marzo quando ho accettato di mettermi in gioco in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus. Il mio impegno si rilancia ora, avendo deciso di accettare la sfida a correre per diventare il prossimo assessore alla Sanità. Un ruolo con cui potrò mettere a frutto ancor di più la mia competenza e l'esperienza maturata in Italia e in Europa nel corso della mia carriera".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Nel frattempo - annuncia - continuerò ad essere accanto alla task force regionale a titolo gratuito".