"Non è periodo di aperitivi". Lopalco anticipa il lockdown e la vita degli italiani: "Lavoro, casa e lettura di un libro"

L'assessore alla Sanità della Regione Puglia Pierluigi Lopalco prova ad anticipare le misure contenute nel nuovo Dpcm in arrivo. A Omnibus, su La7, l'epidemiologo suggerisce "una limitazione dei contatti tra le persone che non siano strettamente necessari".

Per Lopalco bisognerà limitare le aggregazioni sociali: "Se facciampo il coprifuoco alle 18, poi l'aperitivo durante il fine settimana si fa alle 16. Non dobbiamo proprio farlo l'aperitivo, non bisogna festeggiare in questo momento e va rimandato per qualche settimana".

L'assessore suggerisce di andare al lavoro, tornare a casa e leggersi un bel libro: "Questa deve essere la vita degli italiani per le prossime 2-3 settimane"

L'epidemiologo ha ribadito l'intenzione di tenere aperte le scuole elementari. Proprio sulle scuole, ieri sera a 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio, Pierluigi Lopalco ha sottolineato l'impopolarità della misura presa "perché le misure di contenimento vanno prsse quando non si vede ancora il disastro. Questo è il paradosso della prevenzione: il principio di precauzione è difficile da far digerire anche in maniera politica". Il riferimento è alle polemiche con il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina.

Secondo Lopalco un po' tutti si allineeranno alle misure prese dalla Regione Puglia sulla scuola: "Abbiamo migliaia di ragazzi a casa in isolamento, perché si sono contagiati oppure sono stati a contatto. E la burocrazia degli isolamenti ci blocca tutto il contact tracing"