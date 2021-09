"C'è carenza di medici, ma se ne limita la formazione". Studenti contro il paradosso del numero chiuso: "Facoltà aperte a tutti"

Lo sfogo del sindacato studentesco 'Link' per contrastare il numero chiuso ai corsi universitari. E domani, 3 settembre, in concomitanza con lo svolgimento dei test d'ingresso, gli studenti annunciano un flash mob di protesta

"L’emergenza non è chiusa, la formazione sì", è lo slogan scelto dal sindacato studentesco Link per contrastare il numero chiuso ai corsi universitari. E domani, 3 settembre, in concomitanza con lo svolgimento dei test, gli studenti annunciano un flash mob di protesta.

La crisi sanitaria, spiegano, ha evidenziato carenze nel personale medico - sanitario, ma il numero chiuso continua ad essere presente, e ad ostacolare la carriera di coloro che sognano di diventare medici. “Imporre un test di ammissione ad una facoltà significa precludere e limitare il percorso di uno studente, l’università deve essere aperta a chiunque voglia frequentarla. Non può essere un quiz a stabilire quale debba essere la strada da seguire” dichiara Annalisa Cordisco di Link Foggia.

"Da sempre ci battiamo per eliminare il numero chiuso dalle università, in quanto la presenza del test va a individualizzare sempre più e a creare discriminazioni tra studenti e studentesse, evidenziando come meritevoli solo i fortunati che riescono a superarlo”, continua la studentessa. "Nonostante gli avanzamenti sul numero di borse di specializzazione bandite, è da rilevare che anche in seguito ad una pandemia non c’è stato ancora un ripensamento e un potenziamento sufficiente a colmare le necessità della popolazione" afferma Noemi Sassanelli di Link Bari.

"Nel nostro paese ci sono ancora pochi medici e manca capillarità rispetto all'assistenza sanitaria di base, ed anche il lieve aumento di posti messi a bando per il test di ammissione alla facoltà di medicina risulta superfluo. Per questi motivi chiediamo che vi siano investimenti concreti per il diritto allo studio, per l’università e la ricerca scientifica, in modo da aumentare il personale docente e le strutture e permettere a studenti e studentesse di accedere al mondo universitario senza limitazioni." conclude Laura Perrone di Link Lecce.

Domani, 3 Settembre, in occasione del Test di Ingresso di Medicina, ci sarà un flash mob organizzato dal Sindacato studentesco Link, in particolare a Bari si terrà presso il Campus Universitario “Ernesto Quagliarella” alle ore 12.