Lavori in corso sulla statale 89 tra Monte Sant'Angelo e Foggia: cantieri attivi fino a mercoledì 9 giugno

Per consentire l’avanzamento degli interventi, avviati lo scorso 1° aprile, sono necessarie alcune limitazioni provvisorie al transito

Proseguono i lavori di Anas per la manutenzione e il ripristino della pavimentazione della strada statale 89 Garganica, nel tratto compreso tra i comuni di Monte Sant’Angelo (km 157,000) e Foggia (km 199,400) in entrambe le direzioni.

Per consentire l’avanzamento degli interventi, avviati lo scorso 1° aprile, sono necessarie alcune limitazioni provvisorie al transito. In particolare, sul tratto a quattro corsie sarà chiusa la corsia di marcia o di sorpasso, con transito consentito sulla corsia libera. Nel tratto a due corsie sarà invece istituito il senso unico alternato della circolazione. Il completamento di questa fase è previsto per mercoledì 9 giugno 2021.