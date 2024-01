'Al di là delle sbarre', il libro di Talenti che racconta quanto ancora si possa fare dopo il carcere

Un racconto di quanto ci sia dietro le sbarre ma soprattutto quanto ancora sia possibile fare dopo la detenzione, proprio al di là delle sbarre.

Luigi Talienti ha dedicato 16 anni della sua carriera come insegnante all'interno del carcere di Foggia, li dove ha potuto conoscere e imparare quale siano le diverse realtà carcerarie. E capire in quanti casi la redenzione possa portare al reintegro del detenuto all'interno della società. Spesso si finisce in carcere per meri errori dai quali si possono prendere le distanze e tornare nel tessuto sociale, lavorando ed essendo utili alla società.

Alla presentazione del libro al liceo Volta erano presenti anche alcuni ex detenuti che stanno scontando o hanno scontato la pena nella comunità cooperativa "Salute, cultura e società" diretta da Antonio Vannella, a portare la propria testimonianza di come sia facile sbagliare ma anche di come sia possibile tornare sulla retta via.