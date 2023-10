Bruno, il fotografo che ha regalato una libreria ai bambini: "L'ho fatto per allontanarli dai cellulari"

A Troia, all’ombra della Cattedrale, c’è una libreria molto particolare. Si chiama ‘LiberaLibreria’. Ha solo due mesi e mezzo di vita, ma è affollatissima. Ad aprirla è stato il signor Bruno Cagiano. Di mestiere ha fatto il fotografo per oltre cinquantanni e ha lavorato pure come dipendente delle Poste. Oggi è in pensione, ma ha deciso di dedicare il suo tempo alla sua città.

Nella sua libreria, infatti, ci sono circa mille e cinquecento volumi tra saggi, romanzi e albi illustrati che gli sono stati donati dai suoi concittadini e che chiunque può andare a prendere in prestito.

“L’idea è nata per caso – ci racconta Bruno Cagiano – e il locale era in realtà in vendita. Tuttavia troppo spesso mi capitava di vedere in giro bambini presi dal cellulare, quando avrebbero potuto impiegare qual tempo per giocare in strada o fare altro, come leggere un libro. A qual punto ho deciso di fare qualcosa per invertire questa rotta e ho tolto il cartello ‘vendesi’”.

In pochissimo tempo i Troiani hanno avuto un nuovo luogo di cultura e aggregazione, messo su anche grazie alla loro generosità: oltre ai libri, qualcuno ha donato pure gli scaffali. “Sono davvero commosso da tanta attenzione – ammette – ma confesso che la sensazione più bella è vedere genitori che interagiscono con i propri figli senza l’ausilio del telefonino. Iniziare già da tenera età a trasmettere certi valori e certe scelte, specie se istruttive, è di indiscussa bellezza e fiducia nel futuro. È un bel segno di speranza”.

“Ricordo che un giorno, poco dopo aver aperto la libreria – ci racconta ancora emozionato – si è presentato un bambino che voleva prendere un libro. Gli ho chiesto provocatoriamente ‘che ci fai qui, perché non vai a giocare con il telefonino?’ e lui mi ha risposto ‘mi scoccio con il cellulare, a me piace leggere’. E come lui, vi assicuro che a Troia ce ne sono tanti di bambini che vengono, scelgono un libro, si siedono qui e ‘guadagnano’ tempo”.

I bambini e la cultura ci salveranno.