Torna 'Riprendiamoci la scena': la rassegna teatrale di Libera racconterà "Storie di straordinaria quotidianità"

Le compagnie teatrali coinvolte (piccola compagnia impertinente, Piccolo Teatro di Foggia, Teatro dei Limoni, Teatro della Polvere) porteranno in scena quattro rappresentazioni che consentiranno di riflettere sulla forza trasformativa, che si attiva quando, nelle varie situazioni, lasciamo spazio ai sentimenti che ci muovono. Allora può cambiare la relazione con il luogo in cui viviamo e può aprirsi, nella quotidianità, lo spazio per la stra/ordinarietà, per un ripensamento, per prospettive inedite.

È così per Elga Firsch – messa in scena in “io Accuso” dal Teatro dei Limoni - che, quando il campo di concentramento viene liberato potrebbe finalmente interrompere quella quotidianità imposta, invece si sente trattenuta da un sentimento più forte, dal bisogno di fare memoria, raccogliendo le prove della colpevolezza di chi lei considera il vero responsabile di quella immane tragedia. È così per la quotidianità raccontata dal Piccolo Teatro di Foggia in “Collocazione provvisoria”, in cui gli attori in scena si interrogano sorridendo sulla provvisorietà del nostro tempo fra lavoro, politica, sanità, rapporto degli uomini con le donne in cui è richiesta una trasformazione improcrastinabile, ma difficile. La quotidianità di una vita invasa dai social network viene invece interrogata in “Don’t care”, messo in scena dalla piccola compagnia impertinente, con i rischi e l’angoscia che spesso l’accompagnano, finché un evento improvviso rompe l’ordinarietà aprendo a nuove riflessioni su cosa significhi vivere.

Il carcere è invece la quotidianità di Cristina e Maggie – portate in scena con “Angoli” dal Teatro della Polvere - e anche lì è la solidarietà, la conoscenza del dolore dell’altra a trasformare la relazione con il luogo, trovando un nuovo modo di vivere. Sta succedendo, in questo momento, che la Storia venga sempre più rappresentata come il risultato di rapporti di forza che prescindono dalla nostra volontà e da ciò che sentiamo come uomini e donne del nostro tempo, restituendoci l’impressione di essere superflui e che l’inedito non abbia alcuno spazio. C’è una distanza immane fra questa rappresentazione e la vita in cui siamo calati. Lì, nella nostra vita, sperimentiamo ogni giorno come ciascuno e ciascuna di noi è necessario/a proprio perché parte di una comunità più ampia. Lì, a nostro modo, con fatica ma anche con libertà, stiamo reinventando nuovi modi di vivere insieme. Lì, stiamo cercando la possibilità di relazionarci in modo inedito alle situazioni di costrizioni e violenza.

Lì, in questo impegno, ordinario e stra/ordinario si intrecciano continuamente. Tenere aperto questo sguardo sulla vita, impedire la cancellazione simbolica del reale, coltivare la fiducia in ciò che sentiamo e desideriamo: questo “Potere dei segni” – con un filo che ci lega alla scorsa edizione - è ciò che, come ANM e Libera, vogliamo nutrire con questa edizione della rassegna. Gli spettacoli si terranno, quest’anno, nei rispettivi teatri di ogni Compagnia, il 27 gennaio alle ore 21:00 (Io accuso - Teatro dei Limoni), il 2 febbraio alle ore 21:00 (Angoli – Teatro della Polvere), l’11 febbraio, alle ore 19:30 (I don’t care - piccola compagnia impertinente), il 22 febbraio alle ore 21:00 (Collocazione provvisoria - Piccolo Teatro di Foggia).

Per favorire la partecipazione si è pensato ad un biglietto unico di €48,00 per i quattro spettacoli. Per chi volesse, invece, acquistare solo il biglietto per un singolo spettacolo, il costo sarà di €15,00. Il biglietto unico potrà essere acquistato, fino ad esaurimento posti, recandosi presso la segreteria del Piccolo Teatro dal mercoledì alla domenica pomeriggio, dalle ore 17:30 alle 20:30 ed il martedì e il sabato mattina, dalle ore 10:00 alle 13:00. Per chi, invece, volesse acquistare il biglietto per il singolo spettacolo potrà farlo recandosi presso il rispettivo Teatro dove si terrà lo spettacolo. Sia il biglietto unico che il singolo saranno in vendita a partire dal 16 gennaio.