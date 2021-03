Foggia ricorda le 1032 vittime innocenti di mafia: "Una guerra che non abbiamo ancora vinto"

'A ricordare e riveder le stelle, cultura e memoria” questo il tema che accompagna la XXVI Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa Libera e da Avviso Pubblico in collaborazione con Rai Per il Sociale e sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

La Giornata della Memoria e dell’Impegno ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie, oggi riconosciuta per legge, e rinnova in nome di quelle vittime l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione.

Iniziative di riflessione in presenza si sono svolte in Puglia questa mattina. Presso la comunità Emmaus di Foggia sono stati letti i nomi delle 1032 vittime innocenti delle mafie.