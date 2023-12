Pendolari e operatori sanitari senza autobus verso Foggia: "Costretti a viaggiare in treno o con pulmini privati"

Viaggi estenuanti, lo stress che si aggiunge a quello lavorativo. È il triste destino di pendolari e lavoratori professionisti sanitari residenti nei comuni di San Nicandro, Apricena, Lesina e Poggio Imperiale: da quando infatti è stato eliminato l'autobus di linea, sono costretti a viaggiare con più di un mezzo per raggiungere gli ospedali del capoluogo, l'Università e non solo.

"Non è accettabile che dopo una notte in ospedale o una giornata di lavoro stressante, da Foggia per arrivare in provincia si debba correre in stazione, prendere il treno in orario, riprendere la macchina lasciata in stazione a San Severo, rimettersi in macchina e con tanta stanchezza ripartire in viaggio per San Nicandro, Apricena, Lesina e Poggio imperiale con un alto stress a rischio incidente per il forte sonno", denunciano in una lettera aperta inviata alla Provincia e alla Regione Puglia.

"Abbiamo bisogno di un autobus di linea, (qualunque esso sia) esclusivamente per queste tratte. Avevamo un Autobus in via sperimentale dell'Acapt (Co.Tr. AP consorzio trasporto Aziende Pugliesi) che ci è stato rimosso tempo fa dalle Ferrovie del Gargano (perché non in regola dicono), ma le stesse non hanno mai garantito un autobus loro di linea o preso in carico la richiesta dell'utenza così come è stata garantita per tutte le tratte di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo e Manfredonia (vedi Sita - Ferrovie del Gargano)".

I pendolari attendono un riscontro dalla interrogazione inoltrata alla Regione Puglia e all'Assessore alla mobilità e trasporti, "ma a tutt'oggi attendiamo che tantissimi lavoratori vengano aiutati in via definitiva ad attivare il servizio Autobus di collegamento. Siamo pronti a programmare già abbonamenti annuali per il ripristino della tratta", commentano i tanti lavoratori. "Sarebbe conveniente per noi e per i mezzi di linea pubblica che aiuterebbero i lavoratori in questo alto momento di crisi economica. Siamo tantissimi pendolari e non solo sanitari tra San Nicandro Garganico, Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, Torremaggiore e San Severo costretti a mobilizzarsi per problemi di orario con mezzi propri e pulmini privati per assenza di un autobus di linea interurbano".