Ritardi nelle misure di sostegno alla disabilità, lettera aperta del comitato SuperAbili: "Siamo stanchi di essere invisibili"

Accrediti del sostegno familiare in ritardo, assistenti sociali “mai visti” e solo qualche mensilità rimborsata del Patto di Cura: sono solo alcune delle denunce contenute nella lettera aperta a firma della presidente del comitato cittadino di Foggia SUPERabili, presieduto da Loredana De Cata.

È indirizzata alla sindaca Maria Aida Episcopo, all’assessora alle Politiche Sociali Simona Mendolicchio, alla dirigente del Piano Sociale di Zona Serafina Croce e alla Rup, Viviana Perdonò. “Siamo stanchi di essere presi in giro”, è l’eloquente incipit.

Il comitato cittadino parla a nome delle famiglie che si prendono cura dei propri cari con gravissima disabilità. Lamenta una “scarsa attenzione ai problemi delle fasce più fragili della cittadinanza” da parte dell’Amministrazione comunale, dell’assessorato al ramo e del relativo Ambito Territoriale.

In più occasioni, fa sapere la presidente, il comitato si è reso disponibile ad un dialogo di collaborazione avanzando proposte e suggerimenti. “Alla fine, ci siamo resi conto che la disponibilità dall'altra parte era solo di facciata”, afferma Loredana De Cata.

“Le famiglie che esattamente un anno fa hanno partecipato alle due misure di sostegno economico per disabili gravissimi sono ancora nella situazione di dover elemosinare ciò che spetta loro – spiega nella lettera aperta -. Il bando prevedeva per il Sostegno familiare accrediti bimestrali e visita degli assistenti sociali ogni quattro mesi, e qui stiamo ancora aspettando che si decidano ad accreditare aprile-maggio-giugno 2024 e gli assistenti sociali mai visti. Per il Patto di Cura, ahimè, la situazione è ancor più grave – riferisce -. Da bando bisognava assumere con contratto regolare un assistente. Le famiglie da mesi hanno anticipato stipendi, contributi e spese di commercialista e hanno visto rimborsata solo qualche mensilità”.

Secondo quanto espone, a determinare lungaggini sarebbero i controlli dei documenti comprovanti i pagamenti.

Contestano le modalità di gestione delle misure da parte degli uffici. Il comitato cittadino SUPERabili accende i riflettori anche sul trasporto scolastico per gli alunni con disabilità e delle borgate. “Siamo a metà luglio e la Giunta Comunale ha solo fatto un atto di indirizzo alla dirigente Serafina Croce per individuare i vari attori e risorse necessarie a far partire il Servizio”, afferma la presidente.

Accade, fa notare, a poco più di due mesi dall’inizio della scuola. All’assessora hanno chiesto anche di attivare un trasporto sociale per disabili e anziani, “in modo da poter avere una vita sociale in totale libertà, senza dover gravare sempre sui propri familiari già oberati di lavoro”, ma finora “nulla di concreto”, lamenta ancora Loredana De Cata.

“Siamo stanchi di essere sempre gli invisibili della società. Vogliamo una sindaca più attenta e disponibile al dialogo (richiesto un incontro successivo ad un primo e mai ottenuto). Vogliamo un’assessora ai Servizi Sociali più determinata e che si schieri realmente dalla nostra parte – si legge nella lettera aperta -, battendo i pugni sul tavolo se necessario”.