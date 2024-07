Memories, a Lesina un grande evento per ricordare i cittadini scomparsi prematuramente

Angelo Gabriele Murano, in collaborazione con l'associazione lesinese 'Cuori in Cielo', ha organizzato un evento musicale gratuito di grande rilevanza, inserito nel calendario estivo della Città di Lesina. Il progetto, intitolato "Memories", è stato concepito per commemorare il decennale della prematura scomparsa del giovane artista lesinese Vincenzo Centonza.

Il concerto avrà luogo lunedì 22 luglio 2024, a partire dalle ore 20.00, presso Via Banchina Vollaro Piazzale Campo Sportivo. Saranno presenti anche i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale per celebrare questo momento di unione e ricordo.

L'evento non solo renderà omaggio a Centonza, ma sarà anche un tributo ai giovani della comunità e ad altri illustri concittadini scomparsi prematuramente, tra cui il rinomato chitarrista Michele Buca, noto per il suo impegno nella promozione dei giovani talenti locali.

"Abbiamo voluto creare un momento speciale - ha sottolineato Angelo Gabriele Murano - per ricordare Vincenzo e Michele, due grandi artisti che hanno lasciato un'impronta indelebile nella nostra comunità. Questo evento è un modo per celebrare il loro talento e la loro passione per la musica e per ispirare i giovani a perseguire i loro sogni con la stessa dedizione”.

Per l'occasione, l'area con 350 posti sarà attrezzata con punti ristoro gestiti da alcuni locali lesinesi, offrendo così un’esperienza completa e coinvolgente per tutti i partecipanti. "Desideriamo che questa serata - ha aggiunto Murano - sia un'occasione per tutta la comunità di ritrovarsi e ricordare insieme. Sarà un evento ricco di emozioni e speriamo che tutti possano sentirsi parte di questa manifestazione".